CODACONS: CONSUMI INCHIODATI

giovedì 1 marzo 2018''I dati Istat sul Pil italiano attestano la mancata ripresa dei consumi in Italia e confermano gli allarmi lanciati a più riprese dal Codacons''. Lo afferma il Codacons commentando i numeri relativi al 2017 forniti oggi dall'istituto di statistica. ''Sul fronte della spesa delle famiglie si registra una preoccupante frenata, con i consumi finali nazionali che nel 2017 aumentano solo dell'1,1% contro il +1,2% del 2016 - spiega il Presidente Carlo Rienzi -. In particolare rallenta rispetto all'anno precedente la crescita della spesa delle famiglie residenti, che si ferma all'1,3%. Si tratta di numeri deludenti e ben al di sotto delle aspettative: il 2017 doveva essere infatti l'anno della ripresa dei consumi interni, ma al contrario si registra una frenata della spesa delle famiglie, a dimostrazione che non è stato fatto abbastanza per sostenere la domanda e incentivare gli acquisti''. ''Chiediamo al prossimo Esecutivo che si insedierà in Italia di porre la questione dei consumi al centro dell'azione di governo, adottando misure urgenti per sostenere i redditi delle famiglie, aumentare il potere d'acquisto dei cittadini e incentivare la spesa'', conclude Rienzi.