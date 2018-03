LA ONLUS DEL RICICLAGGIO

giovedì 1 marzo 2018RAGUSA - Riciclaggio e distrazione di fondi pubblici destinati all'accoglienza dei migranti. Un buco nelle casse della onlus 'Il dono' di Ragusa è stato scoperto dalla Guardia di finanza di Ragusa, che ha denunciato 10 persone per peculato e riciclaggio. Secondo gli investigatori, a vario titolo, hanno creato un ammanco di oltre 1,6 milioni di euro nelle casse della società cooperativa sociale che per un decennio ha fornito assistenza ai numerosi centri di accoglienza per migranti, presenti nella provincia di Ragusa. Grazie a convenzioni stipulate con diversi enti pubblici la cooperativa si occupava dell'erogazione di pasti e di vestiario, dell'alfabetizzazione e servizi alloggiativi. In particolare, dal Comune di Ragusa, nell'ambito dei progetti 'Vivere la vita' e 'In-verso', sono stati erogati, nel periodo 2005/2014, somme per oltre 2,6 milioni di euro; dalla Provincia di Ragusa, per il progetto 'Biscari' (periodo 2009/2014) circa un milione di euro; e dal Comune di Modica (progetto 'Babel', periodo 2007/2013) oltre 1,7 milioni di euro. Complessivamente, la Cooperativa sociale ha beneficiato di somme pubbliche per oltre 6 milioni di euro. Le indagini si sono concentrate sulla gestione economico-finanziaria della cooperativa e hanno permesso di far luce su ''un articolato e complesso sistema distrattivo di fondi pubblici''. E' emersa così una rilevante esposizione debitoria per oltre 1,6 milioni di euro della cooperativa nei confronti degli ex dipendenti oltre che dell'erario che ha portato nello scorso maggio alla dichiarazione di insolvenza. Dieci persone tra cui gli ex amministratori ed i consulenti fiscali sono stati denunciati per riciclaggio e peculato continuato.