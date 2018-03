TENSIONE LONDRA BRUXELLES

giovedì 1 marzo 2018LONDRA - La Gran Bretagna potrebbe non pagare all'Ue il cosiddetto conto di divorzio se Bruxelles insistera' a cercare di imporre un'area comune post Brexit con l'Irlanda del Nord che agli occhi di Londra minaccerebbe ''l'integrita' costituzionale'' del Regno Unito. Lo scrive il Times, attribuendo l'avvertimento al ministro per la Brexit, David Davis. La Bbc confida tuttavia che la visita odierna di Donald Tusk, atteso piu' tardi a Downing Street, possa rivelarsi alla fine distensiva e offrire alla premier Theresa May - impegnata in queste ore in un Consiglio dei Ministri ad hoc - la possibilita' di avanzare ''una proposta alternativa'' sul confine irlandese. Fra i segnali di disponibilita' al compromesso emerge intanto anche l'apertura britannica sulla possibilita' che ai cittadini Ue destinati a entrare nel Paese nella fase di transizione sia garantito il diritto a restare a tempo indeterminato, seppure non con gli stessi identici meccanismi privilegiati promessi agli europei che gia' risiedono nel Regno. E quindi non con quella parita' totale di diritti invocata da Bruxelles.