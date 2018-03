SALVINI 1° SUI SOCIAL

giovedì 1 marzo 2018E' Matteo Salvini il re dei social nella campagna elettorale, in particolare di facebook. Secondo un'indagine realizzata da Blogmeter, nel mese di febbraio a suscitare più interazioni è stato il leader della Lega con 4,6 milioni. Lo seguono il capo politico del M5S, Luigi Di Maio, con 3,7 milioni e la leader di Fratelli D'Italia, Giorgia Meloni, con 1,6 milioni. Renzi si ferma sotto il milione ''segno che, pur avendo conquistato in questi anni un elevato numero di sostenitori, ora - sottolinea la ricerca - non riesce più a stimolarli adeguatamente''. L'immigrazione è stato il tema predominante nei post di Salvini, Meloni e Bonino (che si occupa anche di Europa). Di Maio invece è stato molto sbilanciato sul tema dei costi della politica. Più variegati i post di Renzi (lavoro e immigrazione in primis), Berlusconi (tasse, lavoro, immigrazione) e Grasso (lavoro, ambiente, immigrazione). Il messaggio che ha stimolato più interazioni durante questa campagna elettorale è stato quello col quale Luigi Di Maio su Facebook ha attestato la verifica dei suoi bonifici da parte de Le Iene. Un post che rappresenta il messaggio politico con più reazioni di sempre: circa 300 mila, soprattutto di apprezzamento da parte dei fan. Il post più commentato invece è stata la diretta facebook del comizio di Matteo Salvini a Milano, oltre 43.000 i commenti e 1,7 milioni di visualizzazioni.