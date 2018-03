PARLAMENTO CATALANO INSORGE

giovedì 1 marzo 2018BARCELLONA - Il presidente del Parlamento catalano Roger Torrent ha effettuato ieri la sua prima azione di disobbedienza rispetto a quanto sancito dalla Corte costituzionale spagnola, ammettendo due emendamenti presentati dalla formazione politica Candidatura di unita' popolare (Cup). I partiti del blocco indipendentista Junts per Catalunya (JperCat), Sinistra repubblicana di Catalogna (Erc) e Cup hanno chiesto ieri di reiterare la dichiarazione unilaterale di indipendenza, approvata dalla camera lo scorso 27 ottobre, e di riconoscere Carles Puigdemont come candidato per la carica di presidente della Generalitat dopo che la Corte Suprema aveva chiuso ogni strada legale che potesse portare all'elezione del presidente della Generalitat uscente. La notizia e' stata riferita oggi da tutti i principali quotidiani spagnoli che sottolineano come l'ufficio del procuratore generale abbia riferito di aver iniziato lo studio delle ''possibili implicazioni penali'' derivanti dalla decisione adottata dall'ufficio parlamentare di ammettere gli emendamenti del Cup. ''Data l'estrema serieta' di questa iniziativa e la sua totale e assoluta opposizione al sistema giuridico e alle ripetute risoluzioni della Corte costituzionale, sono allo studio tutte le possibili implicazioni criminali'', si legge nella nota rilasciata l'ufficio del Procuratore nella quale si specifica come ''l'evidente illegalita' dell'ammissione degli emendamenti che sostengono la ratifica della dichiarazione di indipendenza non possa essere ignorata da coloro che la promuovono o la sostengono''.