TRUFFATI DA WORLDFMX.COM

mercoledì 28 febbraio 2018TORINO - Trading online? Su internet trappole gigantesche che vengono anche pubblicizzate sui social, in attesa di potere truffare gli sprovveduti che ci cascano. Gli ultimi sfortunati sono sette i biellesi truffati dal falso sito di trading on line www.worldfxm.com per un totale di 60 mila euro. Una delle vittime era stata contattata da un call center britannico, che proponeva piccoli investimenti nel mercato delle valute estere. Dalla consultazione delle pagine internet la redditivita' degli investimenti garantiva un incremento del 30% del capitale, fatto che ha indotto la vittima a investire tutti i suoi risparmi, coinvolgendo anche amici e parenti fra i quali anche un conoscente che ha chiesto un prestito in banca per poter disporre di una somma maggiore. Il sito non era collegato ai mercati finanziari ma gestito da malviventi che facevano risultare profitti immaginari e bonus per incentivare gli investimenti. Al momento di rientrare in possesso della somma pero', hanno avuto l'amara sorpresa e i sette si sono rivolti alla polizia.