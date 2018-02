SALVINI A TOR BELLA MONACA

mercoledì 28 febbraio 2018Questa mattina, in alcune zone più degradate della periferia di Roma, tour a parte del candidato premier della Lega Matteo Salvini e della candidata nel V collegio della Camera dei deputati, Barbara Mannucci (Lega, centrodestra). ''Insieme a Salvini - commenta Mannucci - ci siamo addentrati nel cuore del VI municipio dove sono candidata. Inutile sottolineare lo scempio e il degrado in cui ci siamo imbattuti visitando prima alcune zone dello spaccio come a ridosso della scuola di via Francesco Londonio (dove insiste il famigerato parco del 'buco'), per poi proseguire dalle parti delle case popolari di largo Ferruccio Mengaroni''. ''Ebbene - prosegue sempre l'esponente di centrodestra - sia io che Salvini siamo rimasti letteralmente scioccati dallo stato di abbandono in cui versa oggi Tor Bella Monaca''. ''Oltre ad addentrarci nei meandri dei palazzoni dove abbiamo notato numerosi spacciatori in azione malgrado la nostra presenza (nonchè verificato l'esistenza di veri e propri bunker sotterranei inaccessibili) - continua Barbara Mannucci - ci siamo imbattuti perfino in una famiglia italiana costretta a vivere da ottobre dentro un'automobile perché senza un alloggio''. ''Mi chiedo a questo punto se il municipio o l'amministrazione capitolina, entrambi governati dai 5 Stelle, fossero o no a conoscenza del caso specifico e quanto tempo deve attendere questa famiglia rinchiusa al gelo dentro una macchina per trovare soluzioni alternative'', osserva Mannucci. ''La sindaca Raggi abbia il coraggio di ammettere i propri fallimenti in questa città e si dimetta immediatamente per il bene di Roma e di tutta quella popolazione costretta a vivere incodizioni assolutamente insostenibili''.