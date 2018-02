ZAIA: INIZIA L'AUTONOMIA

mercoledì 28 febbraio 2018VENEZIA - ''Con la firma a Palazzo Chigi, alla presenza del sottosegretario Bressa, dell'accordo preliminare sull'autonomia del Veneto tra Governo e Regione, mettiamo i piedi su un terreno solido, definendo che indietro da qui non si torna''. Lo ha detto il governatore del Veneto Luca Zaia. ''Un grande obiettivo e' stato l'aver inserito nell'intesa il superamento della spesa storica - elenca - la trattativa su 23 materie come previsto dalla Costituzione, la compartecipazione ai relativi tributi, l'istituzione di una Commissione paritetica come per Trento e Bolzano. In sostanza, dopo 70 anni dall'entrata in vigore della Costituzione e dopo 17 dalla riforma del Titolo quinto, finalmente se ne stanno attuando appieno i principi''. I prossimi passaggi, col nuovo Governo, annuncia, riguarderanno ''l'apertura dei tavoli per le 18 materie che ancora non abbiamo trattato, in vista della chiusura dell'intesa da far approvare poi dal Parlamento. Sara' un accordo del valore di 10 anni che dopo 8 sara' sottoposto a 'tagliando' e rinnovo. Mi e' dispiaciuto che oggi il premier Gentiloni non fosse a Palazzo Chigi, si e' perso una bella occasione. Ma non voglio fare polemiche, non e' questo il momento''. Per Zaia, ''l'odierna pre-intesa, che non lascia spazio a perplessita', ha alle spalle la forza di 2 milioni e 400mila veneti che il 22 ottobre sono andati a votare al referendum. Ed e' grazie a questa forza che l'autonomia diventera' 'virale' come sta gia' accadendo: dopo di noi e la Lombardia l'hanno chiesta l'Emilia, la Liguria, il Piemonte, la Campania. E' un processo endemico ormai irreversibile, del quale il Veneto e' stato capofila e pioniere''.