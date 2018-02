PROPOSTE LEGA SONO VINCENTI

mercoledì 28 febbraio 2018BOLOGNA - Sono state prevalentemente le proposte di ambito economico avanzate dal centrodestra a dettare l'agenda della campagna elettorale nella stampa italiana. Lo rileva l'Istituto Cattaneo, con una ricerca che ha analizzato il contenuto degli articoli apparsi sulla stampa italiana dall'1 gennaio al 25 febbraio. La proposta politica attorno alla quale e' stato scritto il maggior numero di articoli e' stata, infatti, la flat tax avanzata sia dalla Lega sia da Forza Italia, ma proposta politicamente per la prima volta dal leader della Lega, Matteo Salvini, che ne ha fatto uno dei pilastri della campagna elettorale e del programma condiviso con gli alleati. La seconda proposta che ha attirato l'attenzione dei quotidiani italiani, anche se in maniera meno costante del tempo, e' stata l'abolizione o la modifica sostanziale della legge Fornero, soprattutto nella fase iniziale della campagna elettorale. Dopo due cavalli di battaglia del centrodestra, al terzo proposto arriva una proposta del Movimento 5 Stelle, come il reddito di cittadinanza: attenzione costante nel tempo, ma parecchio inferiore alle prime due. Tra le proposte che, invece, hanno fatto molto meno notizia ci sono il salario minimo legale (proposto dal Pd), la questione delle tasse universitarie e del canone Rai, sempre del Pd, che non hanno incontrato condivisione.