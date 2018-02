ITALIA VERSO SCONTRO CON UE

mercoledì 28 febbraio 2018''La ripresa debole alimenta il dissenso'' e' il titolo di apertura di pagina sette del Financial Times, interamente dedicata alle elezioni italiane. Nell'occhiello si segnala come in Italia sia diffuso ''l'umore anti-establishment''. E ''mentre le grosse aziende vogliono proseguire sulla strada delle riforme del governo di centro-sinistra, alcuni elettori si sentono esclusi dalla ripresa economica''. Nel catenaccio si evidenzia inoltre: ''sia col centro-destra che con una grande coalizione, il governo sembra pronto a sforare il deficit di bilancio'', citando la capo economista alla Manulife di Boston. Nel ''mondo degli affari italiano'' - si legge - ci sono crescenti preoccupazioni che i risultati economici dell'ultimo anno possano ''andare perduti nel caso in cui i partiti populisti - in particolare Movimento 5 stelle e il partito euroscettico di destra, la Lega, - guadagnino terreno'' domenica. D'altra parte, ''e' verosimile'' che la forza al governo ''perda molti seggi''. E sono due i risultati che potrebbero emergere dalle urne: una vittoria del centro-destra ''che include anche Lega e Fratelli d'Italia, altra forza euroscettica di estrema destra'' o anche del ''movimento anti-establishment dei 5 stelle puo' ancora emergere come partito piu' forte. E anche se non trovera' abbastanza alleati per formare un governo, avra' piu' influenza sulla politica italiana''. In un ''diffuso scontento popolare'' i partiti di opposizione hanno trovato terreno facile nel convincere gli elettori che e' arrivato il momento di cambiare anche in modo radicale''. L'autore riassume poi le ricette fiscali di M5s, Lega e Fi, spiegando: ''ciascuna di queste, se attuata, porterebbe allo scontro con Bruxelles''.