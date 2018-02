10.800 SALAFITI IN GERMANIA!

mercoledì 28 febbraio 2018La parola ''prevenzione'' appare 39 volte nell'accordo Cdu-Spd. Unione e Spd vogliono dedicarsi alla prevenzione delle crisi internazionali, alla prevenzione delle malattie o della violenza domestica. Pallido e senza alcuna nuova idea, invece, e' il passaggio che si occupa della prevenzione in relazione all'estremismo islamico e al salafismo. Il piano e' quello di ''espandere i programmi di successo'' contro l'estremismo. Secondo l'Ufficio federale per la protezione della Costituzione, circa 10.800 estremisti salafiti vivono in Germania, quasi tre volte in piu' rispetto a cinque anni fa. ''Sono sempre piu' giovani, e ora ci sono anche ragazze'', ha detto il portavoce del centro di consulenza contro la radicalizzazione presso l'Ufficio federale della migrazione e rifugiati. I giovani radicalizzati coinvolti hanno in media 18 o 19 anni. Le ragazze rappresentano ormai circa un quarto dei casi e il 45 per cento dei radicalizzati potenziali terroristi islamici è arrivato con le ''frontiere aperte'' dalla Merkel, nel 2015. Circa il 30 per cento dei casi sono stati segnalati alle agenzie di sicurezza. La cooperazione tra consulenti, parenti, uffici per la protezione della gioventu' e protettori della Costituzione e' complicata. ''Il carico di lavoro in quest'area e' elevato'', ha dichiarato il capo del centro di consulenza per la radicalizzazione, Florian Endres, all'agenzia di stampa tedesca ''Dpa''. Una delle ragioni sostanziali del forte amumento di consensi per il nuovo partito di destra AfD sta proprio nell'insostenibile situazioen creata dalla Merkel che ha permesso l'arrivo di un milione di islamici nell'estate del 2015, dei quali migliaia ora sono pronti al terrorismo.