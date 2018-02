FINANCIAL TIMES:PD SARA' 3°

mercoledì 28 febbraio 2018Il Financial Times ha pubblicato un intervento del giornalista Tony Barber, noto ex direttore del settimanale Economist, sull'ascesa del nazionalismo in Europa e sul parallelo declino dei partiti di centro-sinistra e socialdemocratici. L'occasione e' la cruciale giornata elettorale di domenica prossima 4 marzo, quando in Italia si svolgeranno elezioni politiche che con ogni probabilita' vedranno il Pd di Matteo Renzi uscire sconfitto dalla coalizione di centro-destra guidata da Silvio Berlusconi e persino dal Movimenti 5 stelle e contemporaneamente in Germania gli iscritti al Partito socialdemocratico Spd saranno chiamati ad approvare o meno la ''grande coalizione'' con la Cdu-Csu della cancelliera Merkel, nonostante il fatto che la compartecipazione al potere abbia gia' provocato una emorragia di voti per l'Spd alle elezioni dello scorso mese di settembre. In generale in Europa, scrive Tony Barber, il continuo collasso dei partiti di centro-sinistra gia' registrato in Francia, in Olanda, in Austria ed in Repubblica Ceca non sembra arrestarsi ed i trend rischia di proseguire almeno per i prossimi due anni, con le elezioni che nel 2019 si terranno in Belgio, in Ungheria ed in Polonia. Gli elettori - scrive il Financial Times - non si fidano piu' di quei partiti: nel primo decennio di questo secolo troppi socialdemocratici hanno tollerato i peggiori eccessi del capitalismo finanziario ed hanno lasciato che a pagarne lo scotto fossero le classi meno abbienti e il ceto medio. Inoltre gli elettori li accusano di avere poco a cuore le identita' nazionali e di non aver affrontato i problemi che il fenomeno dell'immigrazione sta suscitando ovunque in Europa nelle comunita' locali.