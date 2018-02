NDRANGHETA & SOCIADEMOCRAZIA

mercoledì 28 febbraio 2018Il giornalista slovacco Jan Kuciak, ucciso a colpi d'arma da fuoco, stava per pubblicare un articolo sulla corruzione di alto livello riguardante presunti legami tra 'ndrangheta e politici slovacchi. A mezzanotte il sito d'informazione per cui il 27enne lavorava, aktuality.sk, e altre testate hanno pubblicato una versione, non terminata, dell'articolo del giornalista, concentrato sulle presunte relazioni politiche fra uomini d'affari italiani sospettati d'essere legati alla 'ndrangheta e la politica locale. Kuciak indagava infatti sulla corruzione, fra cui nei possibili legami tra il mondo degli affari e il partito socialdemocratico Smer-SD del premier, Robert Fico. ''Due persone vicine a un uomo arrivato in Slovacchia mentre era accusato di un affare di mafia in Italia, hanno accesso quotidiano al primo ministro slovacco'', ha scritto Kuciak nel suo articolo, intitolato 'La mafia italiana in Slovacchia, i suoi elfi si allargano alla politica'. ''Gli italiani legati alla mafia hanno trovato una seconda casa in Slovacchia: hanno cominciato a fare affari, ricevere sovvenzioni, raccogliere fondi europei, ma soprattutto stabilire relazioni con personalità politiche influenti, fino al governo slovacco'', aveva scritto. ''Possedevano o possiedono ancora decine di imprese, il cui valore arriva varie decine di milioni di euro'', secondo Kuciak. Il principale quotidiano slovacco, Sme, aveva ripreso queste informazioni martedì. Il premier Fico aveva criticato i media, affermando che ''legassero, senza prove, degli innocenti a un doppio omicidio''. Il duplice omicidio è stato descritto dal quotidiano Pravda come un ''avvertimento'' come quello dell'omicidio della giornalista Caruana Galizia.