NIGERIANI COMPRANO SCHIAVE

mercoledì 28 febbraio 2018GENOVA - I carabinieri del Nucleo Investigativo di Genova hanno smantellato un’organizzazione nigeriana specializzata nel traffico di donne nigeriane destinate alla prostituzione in Italia, in particolare a Torino. Sette persone sono state arrestate. Le indagini hanno consentito di individuare un gruppo di nigeriani che dopo aver 'acquistato' giovani ragazze nigeriane nel Paese di origine, le facevano arrivare in Italia attraverso i flussi migratori nel Mar Mediterraneo in partenza dalle coste libiche. Molte di loro hanno affrontato un lungo viaggio verso le coste libiche a bordo di camion per il trasporto di bestiame in condizioni disumane; durante l’odissea attraverso il deserto, che a tappe poteva durare anche mesi, sono state sottoposte a violenze fisiche. Giunte in Italia coi barconi dalla Libia, il che dimostra la gestione criminale dei traffico di clandestini africani dalle coste libiche verso l'Italia, e accolte presso i C.A.R.A. (Centri di Accoglienza Richiedenti Asilo), le donne sono state prelevate direttamente dai loro compratori e traferite a Torino e provincia. I carabinieri precisano che i C.A.R.A non sono in alcun modo coinvolti nell'indagine ed erano all'oscuro dell'attività dell'organizzazione. Resta il fatto che questa sia l'ennesima prova dell'invasione di criminali dall'Africa, crininali senza scrupoli capaci di reati orrendi, come la riduzione di schiavitù, che in Italia erano prima di queste orde africane del tutto sconosciuti.