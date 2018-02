PD ATTACCA... IL KEKISTAN

martedì 27 febbraio 2018MILANO - ''Con le campagne contro le bandiere del Kekistan la sinistra ha raggiunto il culmine del ridicolo. Al confronto era più lucido Don Chisciotte a combattere contro i mulini a vento. Ora ci aspettiamo che Emanuele Fiano e il popolo 'antifascista' sfoderino le prossime campagne: contro Neverland o contro i pericolosi Umpa Lumpa''. Così replica la Lega in relazione alle denunce sull'esposizione delle bandiere in piazza Duomo a Milano. ''Il Kekistan è la nazione immaginaria di chi fa meme (ossia vignette satiriche), una nazione della fantasia, nata per gioco e destinata a campagne scherzose per dileggiare i profeti del pensiero, cosiddetto, liberal 'democratico' americano - sottolineano da via Bellerio - . Al centro ha un 'terribile segno sovversivo', una rana con la scritta 'Kek', la divinità dei meme''. ''Insomma: il Kekistan è una creazione goliardica a uso e consumo delle comunità internet, nata per gioco e destinata al gioco. Ecco perché chi l'ha utilizzata per la propaganda antifascista ha ottenuto un risultato storico: coprirsi di ridicolo e scivolare in una clamorosa gaffe''.