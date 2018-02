FONTANA: NO LITI, GRAZIE

martedì 27 febbraio 2018MILANO - ''Spiace dover continuare a ripetermi, spiace continuare a perdere tempo su polemiche da parte dei miei avversari che non hanno senso. E che non interessano ai lombardi. All'ennesima polemichina della sinistra, che lamenta una mia assenza all'ennesimo dibattito in centro a Milano, rispondo con i 15.000 chilometri percorsi in 49 giorni e tagliati stamattina durante i miei spostamenti tra la Val Brembana e la Val Seriana, tra la nostra gente, la gente delle comunità montane, che conduce una vita spesso dura, una realtà meritevole della mia massima attenzione''. Lo ha detto il candidato governatore del centrodestra per la Regione Lombardia, Attilio Fontana. ''Ai politici oggi riuniti a Milano, politici decisamente innervositi, ricordo - ha aggiunto - di aver delegato, per l'incontro di questa mattina, una persona di enorme competenza, quale l'assessore regionale uscente Massimo Garavaglia, e ricordo che con gli altri candidati governatori mi sono già confrontato ieri pomeriggio e che li rivedrò in tv venerdì. Per cui ora basta, non esageriamo! Ringrazio, invece, dal profondo del cuore quei cittadini lombardi che, con grandi sacrifici, tengono vive le nostre valli e le nostre montagne: a tutti loro intendo garantire il mio massimo impegno e la mia attenzione per le loro realtà'', ha concluso Fontana.