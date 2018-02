LE MONDE: BOLLORE' HA PERSO

martedì 27 febbraio 2018PARIGI - ''Scacco al progetto di 'Netflix latino' di Vincent Bollore''': questo il titolo di un articolo che il quotidiano francese Le Monde consacra oggi al mancato accordo tra il patron di Vivendi e il gruppo Mediaset. ''Questa volta - scrive il grande quotidiano parigino - e' finita: non ci sara' accordo tra Vivendi e Mediaset prima del 27 febbraio, data limite fissata dal mediatore prima della ripresa delle ostilita' giuridiche. Spetta quindi alla giustizia italiana fissare oggi il seguito della procedura: il gruppo della famiglia Berlusconi reclama all'omologo del clan Bollore' i danni e gli interessi per non aver onorato la sua promessa di acquistare Mediaset Premium. Vivendi potrebbe dover pagare diverse centinaia di milioni di euro''. Anche se ufficialmente Vivendi ''non commenta e ricorda che un accordo resta possibile prima del processo''. E tuttavia, fonti vicine al dossier citate da Le Monde, riconoscono che i termini di scadenza supplementari ''concessi a dicembre dal mediatore non hanno migliorato le cose, tutto l'opposto''. ''A quei tempi l'intesa era vicina'', sospira la fonte secondo cui, da allora, il clan Berlusconi ha voluto creare un nuovo rapporto di forze puntando sul clima elettorale favorevole. ''Per Vicent Bollore' e Vivendi - commenta ancora Le Monde - e' un fallimento importante'', il requiem di quel ''Netflix latino'' che il tycoon bretone sognava di fondare insieme all'Italia. Anche se questo non significa ''la debacle della campagna italiana di Bollore'''. Visto che Vivendi resta il primo azionista di Telecom Italia, con il 25% del capitale e il gruppo francese intende creare una joint-venture tra l'operatore e Canal+. ''Ma anche qui, è molto difficile''.