DIVIETO DIESEL NELLE CITTA'

martedì 27 febbraio 2018GERMANIA - Il divieto di circolazione per i veicoli diesel imposto per motivi di tutela della qualità dell'aria è legale nelle città tedesche. A stabilirlo è stato il Tribunale amministrativo federale di Lipsia, pur esortando le città al centro del caso, Duesseldorf e Stoccarda, a verificare se i loro programmi sulla pulizia dell'aria si attengano alle linee guida. Anche se la pronuncia del tribunale riguarda le due città citate in realtà apre la strada all'imposizione di limiti sull'uso del diesel anche da parte di altre città. La sentenza della Corte federale tedesca spiana la strada al divieto dell'uso delle auto con motore diesel nelle città in cui da anni il livello di monossido di azoto supera i limiti. I giudici di Lipsia però chiedono un periodo di transizione e gradualità da parte delle città interessate, Duesseldorf e Stoccarda nell'adozione delle misure restrittive. A Stoccarda, ad esempio, l'accesso alla città con auto diesel non potrà essere vietato prima del prossimo mese di settembre e verranno esclusi dal divieto quanti usano l'auto nello svolgimento del loro lavoro. Circa il 60% dell'inquinamento prodotto dagli ossidi di azoto deriva dai mezzi di trasporto - sottolinea la Dpa - e il 72,5% della precedente percentuale può essere attribuita alle sole auto diesel. Stando ai dati dell'Ufficio federale per l'ambiente della Germania, in circa 70 città del paese si registrano livelli di questi gas superiori ai limiti stabiliti. In cima alla lista figurano Monaco, Stoccarda e Colonia.