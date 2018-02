SCHEDA: TAGLIANDO ANTIFRODE

martedì 27 febbraio 2018Ogni scheda elettorale del 4 marzo 2018 e' dotata di un apposito tagliando rimovibile, ''tagliando antifrode''. Questo ha un codice progressivo alfanumerico, che sara' annotato al momento dell'identificazione dell'elettore e della consegna della scheda con cui lo stesso elettore potra' recarsi nell'apposito posto all'interno della sezione in cui potra' esprimere la sua scelta. Una volta votato, l'elettore consegna quindi la scheda al presidente del seggio. E sara' compito del presidente staccare il ''tagliando antifrode'' e verificare la corrispondenza di quel numero di codice con quello annotato quando all'elettore e' stata consegnata la scheda. Solo a verifica ultimata e accertata la corrispondenza, la scheda viene inserita nell'urna. E l'elettore puo' lasciare il seggio. Ciascuna scheda - in un rettangolo - ha il nome e il cognome del candidato nel collegio uninominale. Nel rettangolo o nei rettangoli sottostanti, sono riportati il simbolo della lista o delle liste, collegate al candidato uninominale, con a fianco i nomi e i cognomi dei candidati (da un minimo di 2 a un massimo di 4) nel collegio plurinominale, secondo il rispettivo ordine di presentazione. L'elettore potra' votare apponendo un segno sulla lista prescelta e il voto si estendera' anche al candidato uninominale collegato oppure apporre un segno su un candidato uninominale e il voto si estendera' alla lista o alle liste collegate in misura proporzionale ai voti ottenuti nel collegio da ogni singola lista. Attenzione: il voto e' valido anche se si appone il segno sia sul candidato uninominale che sulla lista o su una delle liste collegate; non e' invece possibile il voto disgiunto, pena l'annullamento dl voto.