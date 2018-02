ADICONSUM CONTRO SQUALI NPL

martedì 27 febbraio 2018Adiconsum, l'associazione di difesa dei consumatori promossa dalla Cisl, annuncia la costituzione ''di sportelli di ascolto e sostegno per le famiglie e le imprese assoggettate a procedure di recupero dei crediti da parte di soggetti diversi dalle banche in cui il debito era stato contratto, per evitare che vengano sottoposti ad abusi''. Lo dichiara in una nota Carlo De Masi, presidente di Adiconsum, ricordando che ''con la svendita di 115 miliardi di npl'' ci sono ''migliaia di imprese e famiglie a rischio dramma sociale''. Adiconsum, Cisl e First Cisl istituiranno inoltre a livello nazionale ''un osservatorio sul credito deteriorato'' cosi' da ''monitorare i diversi comportamenti nell'attivita' di recupero crediti'', ''fornire report puntuali sulle irregolarita' riscontrate e sull'esito degli interventi a sostegno delle situazioni piu' disagevoli'' nonche' ''promuovere momenti di incontro e riflessione pubblica sui modelli di gestione dei crediti deteriorati''. ''Lo scopo degli sportelli - afferma Masi - e' quello di far emergere se, tra i cessionari dei crediti deteriorati venduti dalle banche, vi siano soggetti adusi a comportamenti spregiudicati o, peggio, violenti, e di aiutare i soggetti piu' deboli a non cadere nella trappola dell'usura''.