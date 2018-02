L'INUTILE VICEPRESIDENTE BCE

martedì 27 febbraio 2018Il futuro vicepresidente della Banca Centrale Europea Luis de Guindos e il suo predecessore Victor Constancio provengono entrambi dal Sud Europa e rappresentano posizioni simili. Ieri, durante la riunione della commissione economica del Parlamento europeo, a cui de Guindos era invitato a partecipare da uditore, il ministro spagnolo ha colto l'opportunita' per promuovere l'assicurazione dei depositi europea, cui la Germania rifiuta categoricamente. Una garanzia dei depositi comunitarizzata ''garantisce parita' di condizioni'' tra le banche e ''promuove una maggiore integrazione finanziaria'' della zona euro, ha scritto lo spagnolo in una nota per il Parlamento, ma si trtta solo della sua opinione. I rischi nei bilanci bancari sono stati ''sostanzialmente ridotti'', ha aggiunto, e cio' vale anche per i crediti inesigibili. Tuttavia, il loro livello ancora elevato rimane ''la sfida piu' importante per il settore bancario della Ue''. L'unione monetaria ha bisogno di una ''rete di sicurezza adeguata'' per ''ammortizzare i grandi shock''. Allo stesso tempo, gli Stati fortemente indebitati dovrebbero costruire ''tamponi fiscali'' per prepararsi alla prossima crisi. In merito all'attuale politica monetaria della Bce, il futuro vicepresidente non ha lamentele: ''Le misure attualmente adottate dalla Bce sembrano corrette in vista della previsione di inflazione''. I programmi di acquisto di obbligazioni si sono dimostrati ''un grande successo''. In merito alla vigilanza bancaria lo spagnolo ritiene che in virtu' dell'indipendenza della Banca centrale europea, i diritti della Corte dei conti debbano essere limitati. Cosa quest'ultima contestata da ampie fasce del parlamento di Bruxelles.