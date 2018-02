ALTA TENSIONE A CALAIS

martedì 27 febbraio 2018CALAIS - FRANCIA - A Calais i ''passeurs'' dettano le ''legge del dopo-jungle''. Lo sostiene ''Libèration'' in un reportage realizzato nella citta' portuale situata nel nord della Francia, diventata tristemente famosa in questi ultimi anni per il campo abusivo di migranti soprannominato ''jungle'', sgomberato nell'ottobre del 2016. Il numero di migranti dopo lo smantellamento della bidonville e' diminuito, ma ancora ce ne sono molti nei pressi di Calais intenzionati a raggiungere l'Inghilterra. Una situazione che porta a un aumento delle tensioni con i trafficanti di esseri umani, che spesso puo' sfociare in episodi di violenza, come la sparatoria avvenuta il primo febbraio. ''Un gruppo di passeur ha deciso di fargli capire che bisognava smettere di disturbare i loro affari'' ha detto il procuratore Pascal Marconville parlando dei feriti. I parcheggi dove i camion sostano prima di attraversare La Manica sono dei punti cruciali, spesso gestiti dai trafficanti. ''Attualmente non siamo a conoscenza di organizzazioni strutturate di passeur per gli africani'' afferma Marconville. Il quotidiano, invece, parla di differenti gruppi, quasi sempre organizzati per nazionalita' tra africani e afgani, che chiedono circa 8mila euro a persona per arrivare in Inghilterra. Tuttavia, dal lato inglese i controlli sono severissimi e sono stati istallati macchinari che realizzano ''radiografie'' dei Tir e di ogni mezzo atto a nascondere clandestini, così da impedire efficacemente il loro arrivo in Gran Bretagna. Da quando sono attivi, secondo la polizia di frontira britannica, i clandestini sono praticamente scomparsi.