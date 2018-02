AUMENTO PENSIONI INVALIDITA'

martedì 27 febbraio 2018ROMA - ''Il mio primo provvedimento in assoluto del governo Meloni sarebbe raddoppiare le pensioni di invalidita', ferme a 270 euro. Considero immorale che un invalido prenda 270 euro nella stessa Italia nella quale spendiamo 1200 euro per mantenere gli immigrati clandestini''. Lo ha detto a Unomattina la presidente di Fratelli d'Italia e candidato premier Giorgia Meloni. ''La mancetta che il Pd e la sinistra hanno tirato alle forze dell'ordine in campagna elettorale non e' sufficiente - ha spiegato - serve un piano molto serio di sostegno ai nostri uomini e alle nostre donne in divisa, che per me vuol dire: 20.000 nuove assunzioni, dotazione idonee e stipendi adeguati alla media europea, perche' oggi un carabiniere guadagna mediamente 1.200 euro quando la media europea e' di 1.700 o addirittura 1.900 euro. E rimango basita che di fronte alle aggressioni da parte dei centri sociali alle nostre forze dell'ordine nessuno, dalle istituzioni, abbia ritenuto di dover fare una telefonata a un brigadiere dei carabinieri assalito in branco e che per quei 1.200 euro al mese rischia la vita. Mi e' sembrato francamente molto triste e voglio dire che Fratelli d'Italia lavorera' per restituire dignita' a chi difende la nostra sicurezza''.