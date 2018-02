GERMANIA: SOLDI OPACHI

lunedì 26 febbraio 2018Il Gruppo di Stati del Consiglio d'Europa contro la corruzione (GRECO) ribadisce oggi per iscritto le critiche formulate nei suoi rapporti precedenti in materia di trasparenza nel finanziamento dei partiti politici in Germania. Il nuovo documento sottolinea che, tra le venti raccomandazioni formulate, solo nove sono state ''attuate in modo soddisfacente o trattate in modo soddisfacente''. Il GRECO constata che sono trascorsi più di sette anni dall'adozione di un precedente Rapporto di valutazione e che non sono stati compiuti progressi per quanto riguarda, ad esempio, la raccomandazione di abbassare la soglia di 50mila euro fissata per la divulgazione o la segnalazione immediata delle somme versate ai partiti politici a titolo di donazione, oppure la raccomandazione di pubblicare regolarmente la contabilità del finanziamento delle campagne elettorali. Tale pubblicazione potrebbe migliorare la trasparenza delle donazioni dirette versate a parlamentari e a candidati alle elezioni che sono membri di partiti politici. ''Il GRECO non può fare altro che rinnovare l'appello urgente alle autorità affinché provvedano ad attuare in via prioritaria sette raccomandazioni cui non è stato dato ancora seguito,'' conclude il rapporto. Praticamemente, fino ad oggi in Germania è del tutto opaco il finanziamento ai partiti, basta che siano singolarmente inferiori a 50.000 euro e non sono necessarie registrazioni delle entrate, che possono rimanere - e rimangono - del tutto anonime e irrintracciabili. Qualsiasi organizzazione criminale, quindi, può liberamente finanziare partiti tedeschi, basta che lo faccia sempre sotto i 50.000 euro per volta. Questa, è la politica tedesca.