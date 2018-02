AVVOCATI BATTUTI DA COMPUTER

lunedì 26 febbraio 2018L'intelligenza artificiale ha saputo esaminare un contratto meglio e piu' velocemente di un team di 20 avvocati. Lo afferma un test fatto LawGeex (una societa' che sviluppa soluzioni di AI in ambito legale), Stanford University, Duke University School of Law e University of Southern California. L'esperimento ha preso cinque accordi di riservatezza (cioe' contratti con i quali le parti si impegnano a non divulgare informazioni riservate) e ha chiesto a un software e a venti avvocati di individuare eventuali rischi e punti sensibili per i clienti. L'intelligenza artificiale ha battuto l'uomo: la sua accuratezza e' stata pari al 94%. Quella media degli avvocati si e' fermata all'85%. Anche se, in quest'ultimo caso, ci sono state significative differenze: i professionisti migliori hanno saputo raggiungere livelli di accuratezza pari (ma non superiori) a quelli del software (94%). Mentre i peggiori si sono fermati al 67%. Non si trattava di novellini ma di avvocati con anni di esperienza, che in passato si sono occupati di accordi di riservatezza per societa' come Goldman Sachs e Cisco. Se l'efficacia delle eccellenze umane non e' poi distante dall'intelligenza artificiale, lo studio sottolinea la differente rapidità d'esecuzione. Le 11 pagine e i 153 paragrafi dei cinque contratti sono stati esaminati dagli avvocati in 92 minuti. Anche in questo caso si tratta di una media, che include i piu' rapidi (51 minuti) e i piu' lenti (che hanno impiegato piu' di due ore e mezza). Nessuno pero' si e' avvicinato ai tempi del software, capace di ottenere l'accuratezza massima in appena 26 secondi. Secondo gli autori dell'esperimento, i risultati non indicano la fine della professione...