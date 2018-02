SPD PER EUROBOND, CDU: MAI!

lunedì 26 febbraio 2018BERLINO - Ai timori della Cdu tedesca sul futuro dell'eurozona ha dato voce oggi Carsten Linnemann, giovane esponente dei conservatori fra i piu' critici con Angela Merkel, che, parlando al congresso a Berlino, ha messo in guardia dal contratto di coalizione con l'Spd che lascia troppo spazio alle interpretazioni. Linnemann ha citato anche gli eurobond, un vero spauracchio per i suoi colleghi di partito, motivo per rompere anche sul nascere qualsiasi coalizione con chi li proponesse. ''Sull'Europa avremmo dovuto trattare meglio. Ci sono troppi spazi liberi all'interpretazione nell'accordo - ha affermato -. L'Spd ha un'altra impostazione: l'Spd e' favorevole agli eurobond, alla condivisione del debito. Noi siamo contrari a una transfer-unione''. ''E per questo motivo, se arrivera' un fondo monetario europeo, dovra' restare sotto il controllo del parlamento tedesco, e non finire sotto l'influenza della Commissione Ue'', ha aggiunto. Citando esplicitamente le contestazioni mosse alla trattativa svolta dalla Merkel con Martin Schulz, Linnemann ha detto: ''Quello che abbiamo contestato e' che un partito piu' piccolo, che ha preso il 13% dei consensi in meno, si trova ad aver peso direttamente su tre ministeri chiave: finanze, lavoro e esteri. Percio' dobbiamo fare in modo di non perdere la nostra forza di amministrare il paese''. Non è certo un buon viatico, per Angela Merkel, sempre che il referendum in corso tra gli iscritti all'Spd autorizzi l'alleanza con la Cdu. Cosa tutt'altro che scontata.