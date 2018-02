CRIMINALI AFRICANI A MODENA

lunedì 26 febbraio 2018Nel weekend appena trascorso la polizia di Modena ha arrestato una marocchina di 35 anni per furto aggravato e ha denunciato in stato di libertà altri 4 africani. La marocchina, fermata da personale di sorveglianza addetto al servizio antitaccheggio presso Extracoop GrandEmilia, aveva sottratto dal supermercato generi alimentari e cosmetici per un importo di circa 45 euro, occultandoli all'interno di due borse di carta. Da un successivo controllo, è emerso che la donna poco prima aveva rubato dal vicino negozio 'Oviesse' anche degli abiti per un valore di 120 euro, dopo aver strappato i bar code. La donna è stata accompagnata in Questura per accertamenti più approfonditi, dai quali sono emersi a suo carico numerosi precedenti di polizia per furto aggravato, rapina, truffa, insolvenza fraudolenta e lesioni personali. Un nigeriano di 38 anni, che ha colpito con una gomitata un agente durante un controllo in strada Albareto, nel Modenese, poi, è stato deferito all'autorità giudiziaria per il reato di resistenza a pubblico ufficiale, per il suo stato di clandestinità e per aver fornito false generalità ai poliziotti. Nel pomeriggio di ieri, inoltre, la polizia è intervenuta in via del Murazzo, a seguito di una segnalazione relativa a una lite in corso tra due stranieri, uno dei quali armato di una grossa catena. Arrivati prima che la situazione potesse degenerare, gli agenti hanno accompagnato in Questura i due uomini, uno della Costa d'Avorio di 28 anni e un tunisino di 41 anni. Entrambi incensurati sono stati denunciati per inosservanza delle norme sugli stranieri, non hanno alcun permesso. Il tunisino è stato anche deferito all'autorità giudiziaria per minacce gravi.