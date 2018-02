GORI SPOCCHIOSO RADICAL CHIC

lunedì 26 febbraio 2018MILANO - ''La Regione Lombardia in questa campagna elettorale avrebbe meritato un candidato per il centrosinistra più preparato e meno spocchioso di Gori, uomo da salotti buoni e da talk show televisivi, degno emulo del suo mentore Renzi, uno che a sei giorni dal voto ancora non ha ancora detto se dopo la sconfitta resterà in consiglio regionale a fare opposizione oppure, come immaginiamo, tornerà a riprendersi la comoda cadrega di sindaco di Bergamo che ha abbandonato da mesi. Coerenza signor Gori, dica agli elettori, lo dica ora, cosa intende fare, consigliere regionale di minoranza o sindaco di Bergamo?''. Così Paolo Grimoldi, deputato della Lega e segretario della Lega Lombarda. ''Comunque quando sostiene che i 'cittadini lombardi hanno diritto a un presidente che sappia le cose che sappia farsi conoscere dai cittadini ed essere valutato per le sue competenze' - ha aggiunto - sappia che Attilio Fontana in queste ultime sette settimane ha fatto circa 300 incontri pubblici, incontrando decine di migliaia di cittadini di ogni provincia lombarda, ha visitato tutte le redazioni del quotidiani locali lombardi, rispondendo sempre alle domande di tutti i cronisti locali, su questioni e problematiche locali, e ha partecipato a diversi confronti pubblici con gli altri candidati''. ''Questo è un candidato fantasma secondo Gori? Peccato che il centrosinistra abbia espresso un candidato di così scarsa rilevanza politica e amministrativa, gli elettori lombardi meritavano di meglio di un Gori che sa solo scimmiottare Renzi'', ha concluso Grimoldi.