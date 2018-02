BANCA ABLV STA PER FALLIRE

lunedì 26 febbraio 2018Secondo il parere della Banca centrale europea, la terza piu' grande banca della Lettonia, la Ablv, sta per fallire e dovrebbe essere liquidata. Ne' la Bce ne' il Single Resolution Board (Srb), che e' l'organismo responsabile della risoluzione bancaria, considerano necessario il salvataggio, che in questo caso nell'interesse pubblico, hanno riferito entrambe le istituzioni nel fine settimana. I supervisori della Bce hanno imposto una moratoria all'Ablv la scorsa settimana, dopo che il dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti aveva accusato al banca di collaborazione a operazioni di riciclaggio di denaro. La banca e' accusata di permettere ai clienti di eludere le sanzioni dell'Onu contro la Corea del Nord. L'Ablv ha respinto le accuse. Il ministro delle Finanze lettone Dana Reizniece-Ozola ha classificato l'istituto bancario come non rilevante dal punto di vista sistemico, anche se la crisi potrebbe estendersi all'intero del settore bancario lettone. Per pagare i depositi dei clienti legalmente garantiti fino a 100 mila euro sarebbero necessari un totale di 470 milioni di euro. Non c'e' panico nel mercato, secondo il capo delle autorita' Peters Putnins, ma la Bce dubita che cio' sia vero: ''Dato un significativo deterioramento della sua liquidita', e' improbabile che la banca sia in grado di pagare i suoi debiti e altre obbligazioni''. In pochi giorni sono svaniti depositi per 600 milioni di euro, il 20% del totale. Dalla banca centrale lettone la Ablv ha ricevuto quasi 300 milioni di euro in aiuti. Secondo Bloomberg, Draghi e' insoddisfatto delle informazioni fornite dalle autorità lettoni sull'arresto del governatore della Banca Centrale per corruzione.