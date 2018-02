F.I. MAGGIORANZA O SI RIVOTA

lunedì 26 febbraio 2018MILANO - ''Se non vincera' nessuno, si deve tornare a votare''. A dirlo e' il leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi, in una intervista al Quotidiano nazionale in cui dice no alla manifestazione con gli alleati. ''Io - spiega - ho fatto una scelta che ha deluso anche molte persone di Forza Italia. Non andro' a nessuna manifestazione di partito, salvo una nella mia citta', perche' in campagna elettorale non dobbiamo parlarci fra noi, dobbiamo rivolgerci agli altri, agli indecisi, a chi non ci vuole votare''. ''Lo so - continua Berlusconi -, incontrare i militanti fa piacere a loro e a me, ma ai fini del risultato elettorale e' del tutto inutile, siamo tutti gia' convinti e consapevoli. Questa campagna dura pochi giorni, bisogna fare delle scelte, e' meglio concentrarsi sulle tv, le radio, i giornali, la Rete, o incontrare le categorie, per spiegare a tutti come il nostro programma sia conveniente per tutti gli italiani. Per questo non partecipo a manifestazioni pubbliche, ne' di Forza Italia ne' di altri partiti''. Alla domanda se i 5 Stelle dovrebbero far parte di un ipotetico governo del Presidente, Berlusconi risponde: ''E' un problema loro. Noi certamente non faremmo parte di un governo di questo tipo''. Sul suo ruolo nella coalizione, Berlusconi spiega: ''Saro' il garante degli impegni della coalizione, soprattutto nei confronti dei giovani e del lavoro, che e' la nostra prima priorita'''. Se da Strasburgo dovesse arrivare una sentenza favorevole, tuttavia, il leader di Forza Italia ricorda: ''Sul nostro simbolo elettorale c'e' scritto Berlusconi Presidente. Naturalmente si riferisce al fatto che sono il presidente di Forza Italia. Pero'''.