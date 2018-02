BERLUSCONI: PROGRAMMA FORTE

lunedì 26 febbraio 2018MILANO - Nel '94 ebbi solo due mesi per cercare di mettere insieme una maggioranza che potesse sostenere un governo dopo il colpo di stato di Mani pulite che aveva eliminato i 5 partiti democratici che avevano governato il paese per 50 anni garantendo, tra errori, il miracolo economico e la democrazia. Allora non avemmo il tempo di fare un programma. Oggi, anche forti di quell'esperienza, tutto e' andato diversamente''. Lo ha detto Silvio Berlusconi, leader di FI, a Rtl. ''Io mi sono dedicato personalmente alla stesura del programma ed e' venuto fuori un programma anche ascoltando elettori che non avevano piu' votato'', ha spiegato Berlusconi il quale ha raccontato che i delusi non avevano piu' votato perche' non sentivano piu' il senso di validita' del loro voto, ''avevano votato, ma poi, con i cambi di casacca, molti parlamentari hanno offeso l'intenzione di voto di chi li aveva mandati al parlamento. Questi elettori erano disgustati, ritenevano che il loro voto fosse inutile darlo'', ha concluso Berlusconi.