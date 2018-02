300.000 SCHIAVI DEL WEB

domenica 25 febbraio 2018Il 3,7% degli adolescenti ha un uso problematico dei mezzi tecnologici e circa 300 mila giovani tra i 12 e i 25 anni soffrono di dipendenza di internet. Di questi dati si e' parlato a Milano durante la presentazione di ''Quando tutto cambia. La salute psichica in adolescenza'', il libro degli psichiatri Claudio Mencacci e Gianni Migliarese edito da Pacini sull'impatto che lo sviluppo delle tecnologie, l'utilizzo della rete e degli smartphone possono avere in periodi sensibili dello sviluppo cerebrale come il periodo adolescenziale. ''Gli adolescenti di oggi sono stati correttamente definiti 'nativi digitali'', spiega Claudio Mencacci, direttore Dipartimento Neuroscienze e salute mentale dell'ASST FBF-Sacco di Milano. ''Questa terminologia sottolinea che l'adolescente vive il proprio sviluppo identitario in un mondo in cui uno degli aspetti centrali e' rappresentato dalla tecnologia. Diviene quindi fondamentale cercare di comprendere quale possa essere l'effetto di questi strumenti nel percorso di modellazione cerebrale adolescenziale'', aggiunge. L'utilizzo della tecnologia e' ormai ubiquitario negli adolescenti italiani. I dati Istat segnalano che quasi il 95% dei ragazzi tra i 14 e 19 anni utilizza internet. Gli studi internazionali segnalano che l'utilizzo della tecnologia puo' diventare problematico in una percentuale compresa tra l'1 e il 4% circa di questi ragazzi. In Italia oggi vivono circa 8 milioni e 200 mila giovani tra i 12 e i 25 anni. Di questi circa il 10% (dati Istat) si dichiarano globalmente insoddisfatti della loro vita, delle loro relazioni amicali, familiari e della loro salute. Un numero estremamente significativo di giovani e' in difficoltà emotiva.