AMBULANTI CONTRO GOVERNO PD

domenica 25 febbraio 2018''Ambulanti e Bolkestein: dalla legge di bilancio un drammatico passo indietro al quale porre subito rimedio. Per questo motivo oggi a Milano si sono ritrovati, provenienti da ogni parte d'Italia 2.500 quadri dirigenti di Fiva Confcommercio per chiedere con forza di cancellare le disposizioni introdotte con la proroga dell'applicazione della direttiva Bolkestein al 31 dicembre 2020. E per arrivare subito, con il nuovo Parlamento, a una legge che valorizzi un settore fondamentale del commercio. L'ambulantato esprime in Italia 190mila imprese e oltre 430mila addetti. Fiva Confcommercio ha proclamato lo stato d'agitazione''. Lo spiega una nota della stessa Fiva. Per Giacomo Errico, presidente Fiva Confcommercio e Apeca (Confcommercio Milano): ''anziche' mettere un punto definitivo sulla gestione della cosiddetta Bolkestein attuando i bandi e pensando all'interesse delle imprese che operano nei mercati, si e' deciso di tornare indietro di quarant'anni quando, per fare l'ambulante, occorreva il visto di Pubblica sicurezza. Pensare alle imprese significa avere a conto l'interesse di oltre 20 milioni di consumatori che i mercati li frequentano: soltanto a Milano, dove complessivamente operano piu' di 9mila imprese ambulanti, sono in 300mila a scegliere la spesa nei 93 mercati settimanali. Lo 'scellerato' comma 1181 approvato con la legge di bilancio - spiega Errico - stravolge le certezze dei requisiti di professionalita' stabiliti nella Conferenza Stato-Regioni e in leggi regionali come quella approvata da Regione Lombarda''. ''Insomma - afferma Errico - si e' deciso, fatto gravissimo, di limitare la liberta' d'impresa e di non tenere conto di chi è in regola da anni''.