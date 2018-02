CINA: VIA LIMITE DUE MANDATI

domenica 25 febbraio 2018Il Comitato Centrale del Partito Comunista Cinese ha proposto la rimozione dalla Costituzione del limite dei due mandati consecutivi per il presidente e per il vicepresidente della Repubblica Popolare Cinese. Lo ha annunciato lo stesso Comitato Centrale del Partito l'organo direttivo del direttivo a base piu' ampia, composto di circa 400 membri. La mossa annunciata oggi spiana la strada a Xi Jinping per rimanere in carica come presidente cinese oltre il 2023, scadenza naturale del suo secondo mandato. La proposta riguarda anche la carica di vice presidente. Giunto al termine del primo mandato come presidente cinese, Xi Jinping sara', con ogni probabilita', rieletto presidente cinese nel corso dei lavori della prossima Assemblea Nazionale del Popolo, il parlamento cinese, che si aprono il 5 marzo prossimo. ''Il Comitato Centrale del Partito Comunista Cinese ha proposto di rimuovere l'espressione in base alla quale il presidente e il vice-presidente della Repubblica Popolare Cinese 'presteranno servizio per non piu' di due mandati consecutivi' dalla Costituzione del Paese'', scrive oggi l'agenzia Xinhua. La proposta del Comitato Centrale del Pcc giunge all'indomani della decisione del Politburo del partito - composto di venticinque dirigenti di livello nazionale - di indire dal 26 al 28 febbraio prossimi la terza assemblea plenaria del Comitato Centrale dallo scorso Congresso del partito dell'ottobre 2017. La decisione e' seguita a discussioni dei membri del Politburo su ''un piano di riforma strutturale delle istituzioni del partito e dello Stato, lo sviluppo economico e sociale del Paese e i candidati proposti per le posizioni di leadership statale'', riferisce la Xinhua.