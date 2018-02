GIORGIANNI: LA BOSCHI SCAPPA

domenica 25 febbraio 2018“Renzi lamenta la mancanza di confronti tv durante questa campagna elettorale... ma se io sono dovuta arrivare fino a Bolzano per un confronto con Maria Elena Boschi, catapultata lì per avere un collegio sicuro. L’ho rincorsa per tutto il giorno, l'ho raggiunta persino nell'hotel dove era alloggiata, ma non c’è stato verso di incontrarci... Mentre Boschi annullava tutti gli appuntamenti della giornata, per un'improvvisa influenza. Non è abituata al freddo di Bolzano? Continua a dire che il suo interesse su Banca Etruria nasca dal fatto di avere a cuore i propri concittadini di Arezzo, e allora perchè non si confronta con me? La commissione di inchiesta sulle banche, grazie a Giorgia Meloni ed il lavoro del centrodestra, ha smascherato gli inganni del salva-banche. Mentre il Partito Democratico è abituato a mettere la polvere sotto il tappeto, tanto che in campagna elettorale il tema banche e risparmiatori è stato completamente silenziato. Ancora migliaia di risparmiatori sono azzerati di tutti i loro risparmi, e oltre a questo non si è fatto nulla per rimediare alla cattiva gestione di tantissime banche italiane: ci troviamo di fronte ad uno stallo che tutt'ora blocca il sistema e del quale la politica dovrebbe farsene carico.” E’ quanto dichiara Letizia Giorgianni, candidata alla Camera per Fratelli d’Italia e presidente dell’associazione “Vittime del Salva-Banche”.