FORZA ITALIA FATTI NO PAROLE

domenica 25 febbraio 2018MILANO - ''Noi non siamo quelli che volevano governare a botta di slide o di tweet. E non siamo nemmeno quelli del garantismo a corrente alternata o della decrescita felice. Noi siamo quelli della Legge Biagi con cui abbiamo portato la disoccupazione al 7 per cento e costruito un milione e mezzo di posti di lavoro. Siamo quelli dell'accordo Nato Russia Pratica di mare contro il terrorismo. Siamo quelli dell'incremento pensioni a un milione di vecchie lire, siamo quelli che hanno introdotto il poliziotto di quartiere, quelli della nomina di Mario Draghi alla guida della Banca Centrale Europea, quelli dell'emergenza post terremoto a L'Aquila dove abbiamo dato una casa a tutti a tempi di record. Noi siamo quelli della battaglia per la legittima difesa e non per lo Ius Soli''. Lo dichiara Mariastella Gelmini, deputata di Forza Italia e coordinatrice lombarda, dal palco del Teatro Manzoni, nel corso dell'evento organizzato a Milano e che vede la partecipazione di Silvio Berlusconi. ''Forza Italia e' questo: fatti e non parole. Impegni mantenuti e non promesse elettorali. E siamo orgogliosi di essere con Silvio Berlusconi di nuovo in campo per l'Italia. Perche' solo chi ha una storia puo' costruire il futuro'',