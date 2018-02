FONTANA C'E', GORI SCOMPARSO

domenica 25 febbraio 2018MIALNO - A una settimana dal voto, la campagna per le elezioni regionali in Lombardia appare offuscata da quella per le legislative, e i principali candidati alla successione di Roberto Maroni si limitano a iniziative sul territorio e a confronti con le diverse categorie, senza coinvolgimento dei rispettivi ''big'', troppo impegnati nella campagna per il rinnovo del parlamento nazionale. Il candidato del centro destra, l'ex sindaco leghista di Varese Attilio Fontana, resta il favorito, anche se l'ultimo sondaggio, come previsto dalla legge, e' apparso ormai piu' di una settimana fa. Da quell'indicazione, che lo dava in svantaggio di circa 6 punti con un'ampia fascia di indecisi, non ci sono segnali di una rimonta da parte del principale antagonista, il candidato del centro sinistra, il sindaco di Bergamo Giorgio Gori. La maggioranza lombarda e' di centro destra da 23 anni, ovvero dalle elezioni del 1995, quando vinse Roberto Formigoni che rimase in carica per 8 anni, per poi cedere il timone a Roberto Maroni. La sua rinuncia a ricandidarsi, meno di due mesi prima delle elezioni, ha solo apparentemente indebolito la coalizione, che ha scelto il poco conosciuto Fontana ma non ha perso forza fra gli elettori.