BANCA DELLA LETTONIA CROLLA

sabato 24 febbraio 2018Ablv implode. Per la banca della Lettonia, terzo maggior istituto del Paese baltico, si compie il destino in appena poco piu' di una settimana dallo scoppio dello scandalo per riciclaggio e 'concorso' nel finanziamento del programma missilistico della Corea del Nord. Le autorita' europee hanno stabilito che la banca deve essere liquidata. Una decisione presa alla luce delle valutazioni della Bce secondo cui l'istituto ''stava fallendo o sarebbe probabilmente fallito'', per carenza di fondi sufficienti a far fronte all'ondata di deflussi di depositi nell'immediato, prima cioe' dell'attivazione della procedura di pagamento del fondo di garanzia. Ablv - finita nel mirino del Tesoro americano che l'ha accusata di transazioni illecite - e' stata travolta dalla fuga dei correntisti che nei giorni scorsi hanno ritirato 600 milioni di dollari, costringendo la Bce a imporre un congelamento dei pagamenti. E per quanto la banca avesse assicurato di avere un piano di sopravvivenza, ieri per scongiurare un collasso la banca centrale lettone ha deciso di triplicare la linea di liquidita' di emergenza (Ela) portandola a 297,2 milioni di euro. Ma non e' bastato. Alla luce del rischio fallimento decretato dalla Bce, la palla e' passata al Single Resolution Board il quale ha deliberato che ''un'azione di risoluzione non era necessaria'' e che Ablv e la sua divisione nel Lussemburgo possono essere liquidate poiche' non ci sara' ''un impatto negativo rilevante'' sulla stabilita' finanziaria.