SQUADRISTI ROSSI A MILANO

sabato 24 febbraio 2018MILANO - Cariche della polizia e gas lacrimogeni in largo La Foppa contro alcune centinaia di manifestanti violenti di estrema sinistra frequntatori dei covi dei centri sociali che hanno tentato, finora senza successo, di superare lo schieramento delle forze dell'ordine messo in campo per evitare che entrassero in contatto con manifestanti di estrema destra. La questura ha autorizzato un presidio, ma i violenti hanno cercato di superarlo schierando in prima linea un paio di gommoni, simbolo di quelli utilizzati dai migranti. Contemporaneamente, in largo Cairoli, il movimento di estrema destra Casa Pound presenta i propri candidati alle elezioni. Durante lo scontro tra manifestanti anti-Casapound e forze dell'ordine sono esplosi un grosso petardo e un lacrimogeno. Dopo la carica di alleggerimento della polizia gli antagonisti sono indietreggiati verso largo La Foppa, ma la tensione è rimasta alta, anche a causa del grido ''corteo, corteo'', urlato periodicamente dal gruppo di testa. I manifestanti, circa un migliaio secondo la Questura, hanno tentato senza successo di forzare lo schieramento di polizia in direzione via Volta/via Varese, cioè opposta rispetto a quella che condurrebbe verso largo Cairoli, luogo del comizio di CasaPound. Poco prima di tentare lo sfondamento hanno urlato in coro ''siamo tutti antifascisti'' ed esposto cartelli con, tra le altre, la scritta ''Chiudere i covi neri subito''.