MODENA:NIGERIANI SPACCIATORI

sabato 24 febbraio 2018MODENA - Si preparavano allo spaccio, scambiandosi involucri di marijuana dopo averla pesata con un bilancino nella zona tribune del Parco Novi Sad, a Modena. Il tutto sotto gli occhi di agenti della polizia municipale in borghese e ripresi dalle telecamere di videosorveglianza. Per un 22enne e un 31enne, entrambi di origine nigeriana senza fissa dimora sul territorio nazionale, nel pomeriggio di ieri, è scattata la denuncia per detenzione di sostanze stupefacenti. Dopo averli colti nelle operazioni di pesatura e scambio di involucri, gli agenti impegnati nell'attività di controllo contro lo spaccio nell'area del Novi Sad hanno infatti effettuato una perquisizione trovando i due in possesso di un sacchetto di colore nero contenente circa 20 grammi di marijuana e di un bilancino di precisione, entrambi sequestrati. E quindi scattata la denuncia a piede libero. Nei giorni scorsi, inoltre, sempre la polizia di Modena ha effettuato un controllo finalizzato alla prevenzione e alla repressione del fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti, in particolare tra giovani studenti, in zona piazzale I Maggio, area oggetto di periodici monitoraggi e di frequenti pulizie programmate da parte di Hera. Il monitoraggio ha avuto come esito la denuncia al Tribunale dei Minori di Bologna per un 16enne colto a spacciare sostanze stupefacenti e la segnalazione alla Prefettura di Modena di tre coetanei per detenzione di sostanza stupefacente. A seguito di segnalazioni di residenti della zona, infatti, alcuni operatori si sono recati nell'area, anche in questo caso in abiti civili, mentre altri hanno effettuato il monitoraggio dagli uffici della municipale attraverso le telecamere video.