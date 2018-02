RENZI DIFENDE RICCHI EVASORI

sabato 24 febbraio 2018''La Flat Tax è l'unica vera proposta di questa campagna elettorale, non si parla d'altro. Qualcuno conosce la proposta fiscale del Partito democratico o dei grillini? Nessuno. Flat Tax vuol dire tassa piazza, un'aliquota unica al 23%, una No Tax area a 12 mila euro, semplificazione, meno burocrazia, più equità. In uno slogan: pagare meno per pagare tutti''.Lo ha detto Renato Brunetta, capogruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati, intervenendo a un'iniziativa organizzata dal partito a Jesolo (Venezia). ''Attualmente - ha spiegato - abbiamo un sistema assurdo, cinque aliquote, confusione, tassazione elevata. Il fisco viene visto dalle famiglie e delle imprese come un nemico, una situazione non accettabile e non più sostenibile. Dobbiamo cambiare, dobbiamo fare una rivoluzione fiscale, altrimenti il Paese implode. E allora ecco la nostra Flat Tax. Manteniamo assolutamente gli sconti fiscali sui figli, sul mutuo prima casa, sulle spese sanitarie. La dichiarazione dei redditi sarà di una pagina, contro le sedici attuali, e tutti potranno compilarla in autonomia da casa. Un sistema semplice, dalla parte dei redditi bassi e medio-bassi. Altro che favore ai ricchi, sono Renzi e i suoi compagni che vogliono salvaguardare i ricchi evasori''. ''Come finanziamo la nostra Flat Tax? Intanto - ha detto Brunetta - dobbiamo dire che la nostra proposta andrà coperta per il primo anno, una volta a regime si finanzierà da sola. Nel primo anno copriamo i circa 50 miliardi di spesa con la razionalizzazione degli sconti fiscali, che oggi ammontano a 175 miliardi per quasi 300 voci. Quando facciamo la Flat Tax? Subito, entro l'estate, affinché possa essere applicata già nel 2019''.