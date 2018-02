DELOCALIZZAZIONE +12,7%

sabato 24 febbraio 2018Nell’arco temporale 2009-2015 il numero delle partecipazioni all’estero delle aziende italiane è aumentato del 12,7 per cento; se verso la fine del decennio scorso i casi ammontavano a 31.672, nel 2015 sono saliti fino a raggiungere quota 35.684. Lo afferma la Cgia di Mestre spiegando che i dati, pur parziali, consentono di misurare la dimensione economica di un evento che rappresenta una forma di delocalizzazione. “Purtroppo - dichiara il coordinatore dell’Ufficio studi della Cgia Paolo Zabeo - non ci sono statistiche complete in grado di fotografare con precisione il fenomeno della delocalizzazione produttiva. Infatti, non conosciamo, ad esempio, il numero di imprese che ha chiuso l’attività in Italia per trasferirsi all’estero. Tuttavia, siamo in grado di misurare con gradualità diverse gli investimenti delle aziende italiane nel capitale di imprese straniere ubicate all’estero. Un risultato, come dimostrano i dati riportati in seguito, che non sempre dà luogo ad effetti negativi per la nostra economia”. Ma spesso sì, perchè delocalizzare significa principalmente spostare fuori dai confini dell'Italia produzioni che prima lo erano, causando un aumento della disoccupazione e anche un impoverimento del tessuto tecnologico e produttivo nazionale. Gli Usa con Trump hanno invertito la tendenza detassando le imprese e aumentando vicevera la tassazione sugli utili delle imprese che hanno delocalizzato. Il risultato è stato un rientro massiccio di imprese produttive e industriali negli Stati uniti dall'estero. In Italia, è avvenuto l'esatto contrario.