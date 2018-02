AMBASCIATA USA A GERUSALEMME

sabato 24 febbraio 2018WASHINGTON - L'amministrazione Trump conferma l'apertura dell'ambasciata americana in Israele a Gerusalemme ''a maggio'' in coincidenza ''con il 70° anniversario di Israele''. Lo si legge in un comunicato della portavoce del Dipartimento di Stato Usa, Heather Nauert, dopo che ieri la notizia era stata anticipata dai media israeliani e confermata dal governo di Benyamin Netanyahu. In un primo momento, l'ambasciata sara' ospitata nella sede dell'attuale Consolato Usa a Gerusalemme, nel quartiere di Arnona, che continuera' le sue normali attivita' di visti e servizi ai cittadini americani. ''Inizialmente - spiega Nauert - l'ambasciata ad interim di Arnona ospitera' l'ufficio dell'ambasciatore e un piccolo staff. Entro la fine dell'anno, intendiamo allargare gli spazi destinati all'ambasciatore e al suo team nel compound di Arnona. Parallelamente, abbiamo cominciato la ricerca per il sito della nostra ambasciata permanente in Israele, la cui pianificazione e costruzione prendera' molto tempo''. ''Siamo entusiasti di fare questo passo storico'', conclude la nota.