BERLUSCONI: SIAMO AL 40%

sabato 24 febbraio 2018''Tutti i sondaggi per il centrodestra indicano la soglia del 40% a portata di mano, il che significa la maggioranza assoluta dei seggi in Parlamento. Sono convinto pero' che il 45% sia un obbiettivo alla nostra portata e per raggiungerlo conto sul contributo dei nostri connazionali che vivono all'estero''. Lo ha detto il leader di Forza Italia Silvio Berlusconi in un'intervista ad ''America Oggi''. ''Il loro voto, ora come sempre, e' fondamentale - aggiunge - e mi permetto qui di rivolgere un appello a compilare il modulo elettorale che hanno ricevuto, barrando il simbolo che contiene i nomi dei tre leaders: Salvini, Berlusconi e Meloni''. E a proposito dei suoi alleati il Cav osserva: ''Matteo Salvini ha uno stile che ho definito pirotecnico, che ha fatto guadagnare parecchi voti alla Lega, e questo e' un bene perche' fa crescere la coalizione. Ma ci troviamo sempre d'accordo nelle scelte concrete. Giorgia Meloni rappresenta con dignita' una storia importante, ed e' una persona di carattere forte e responsabile''.(