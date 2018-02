SI POTEVA IMPEDIRE LA STRAGE

venerdì 23 febbraio 2018Lo sceriffo della contea di Broward, Scott Israel, ha rivelato oggi in una conferenza stampa che un poliziotto presente all'ingresso della scuola superiore Douglas a Parkland in Florida durante la sparatoria, ha atteso almeno quattro minuti fuori dall'edificio dopo l'inizio della sparatoria prima di entrare. E' quanto riporta il quotidiano ''Washington Post''. La sparatoria di una settimana fa ha causato la morte, per mano di Nikolas Cruz, di 19 anni, di 17 persone. Lo sceriffo ha ricordato che l'agente, Scot Peterson, avrebbe dovuto affrontare Cruz e ucciderlo. Peterson ha rassegnato le dimissioni. Negli ultimi giorni sono emersi fallimenti a piu' livelli da parte delle autorita' scolastiche, di polizia e federali nell'impedire la tragedia, nonostante il responsabile fosse ben noto alle autorita' per la sua instabilita', fosse stato visitato decine di volte dalle forze dell'ordine e fosse stato espressamente segnalato all'Fbi in almeno due occasioni prima della strage. La drammatica vicenda ha riportato l'attenzione nazionale sul tema del controllo delle armi negli Stati Uniti. Il presidente Trump qualche ora fa ha avanzato la proposta di rendere piu' sicure le scuole addestrando e armando alcuni degli insegnanti che in cambio potrebbero beneficiare di un bonus. La proposta, che ha sollevato piu' di una perplessita', e' stata accolta e sposata dalla lobby delle armi Usa, la National Rifle Association, che da sempre spinge per il diritto al porto d'armi a livello nazionale.