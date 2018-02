RIFUGIATI TERRORISTI

venerdì 23 febbraio 2018I tentativi da parte dei reclutatori salafiti di fare proseliti fra i rifugiati giunti in Germania sono diminuiti notevolmente dal 2015 ad oggi. Secondo quanto riportato dal ministro degli Interni del Nord Reno-Vestfalia, il cristiano democratico Herbert Reul della Cdu fra i circa 3 mila salafiti presenti nel suo Stato, la percentuale di rifugiati e' minore del 10%. A Berlino, su 950 salafiti i rifugiati sono 27. Tuttavia fra le forze di sicurezza e la magistratura nulla preoccupa più dei rifugiati. Le statistiche infatti mostrano che in quattro dei sei attacchi stragisti islamici effettuati negli ultimi due anni, i colpevoli erano rifugiati: Ansbach, Wuerzburg, Berlino e Amburgo. I siriani rappresentano anche il piu' grande bacino di arruolamento dei terroristi dopo gli arabi con cittadinanza islamica. Sono siriani i soggetti arrestati per aver fabbricato bombe a Ansbach, Chemnitz e Schwerin. Cosi' Holger Mueunch, presidente dell'Ufficio federale di polizia criminale Bka ha recentemente deciso di affrontare il problema pubblicamente: c'è un aumentato rischio di radicalizzazione tra i rifugiati, ''se i loro sogni non sono soddisfatti''. La frustrazione può diventare odio. In un rapporto segreto rivolto al cancelliere il Servizio federale di intelligence Bnd e' riportato che ''l'arrivo in una cultura straniera, un alloggio provvisorio sub-ottimale o la perdita di uno status sociale elevato'' potrebbe, ''in linea di principio, favorire fortemente la radicalizzazione''. Inoltre, non si puo' escludere che il cosiddetto Stato islamico utilizzi i membri della famiglia che sono rimasti nella regione come ''mezzi di pressione''. Come reagire a questo fenomeno non e' ancora chiaro.