IL TIMES ELOGIA SESTO S.G.

venerdì 23 febbraio 2018Una città italiana che ha già espulso circa 200 immigrati e bloccato il progetto per la costruzione di una moschea e' stata indicata dalla coalizione di centro-destra guidata da Silvio Berlusconi come l'esempio di come l'Italia sarà governata se riuscirà a vincere le elezioni del 4 marzo prossimo: lo scrive sul quotidiano britannico ''The Times'' il corrispondente dall'Italia Tom Kington che si e' recato a Sesto San Giovanni, la cittadina di 82 mila abitanti alle porte di Milano. Il giornalista inglese riferisce che ora l'amministrazione comunale di Sesto San Giovanni vuole andare oltre ed ha presentato un piano per identificare ogni singolo immigrato nelle sue strade attraverso l'utilizzo di telecamere a circuito chiuso equipaggiate con una tecnologia per il riconoscimento facciale messa a punto a Israele: ''Questa città è un esempio perfetto da seguire per tutte le amministrazioni municipali d'Italia, stiamo già realizzando il nostro programma'', ha detto al Times Guido Della Frera, il candidato locale alle eleezioni per Forza Italia. ''Qui a Sesto San Giovanni abbiamo espulso 194 immigrati che dormivano nelle strade e disturbavano la gente, un record tra le citta' italiane'', si vanta con il Times il sindaco 40enne Roberto di Stefano: ''Ciò che abbiamo fatto qui è un esempio di quel che potrebbe accadere in tutta Italia''. Nelle elezioni comunali dello scorso giugno la Destra ha clamorosamente strappato Sesto San Giovanni alla Sinistra dopo 72 anni di governo ininterrotto: la causa principale, secondo il giornalista inglese, è la crescente intolleranza degli italiani dopo l'arrivo nel paese di circa 600 mila immigrati in appena quattro anni.Una follia che fara perdere il Pd.