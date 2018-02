EURO BLOCCA RIPRESA E LAVORO

venerdì 23 febbraio 2018La critica a Mario Draghi e' stata formulata indirettamente, ma con chiarezza. Alla fine di gennaio, il capo della Banca centrale europea aveva avvertito che un governo non dovrebbe influenzare i movimenti nel mercato dei cambi. Il direttore della Bce, Benoit Coeurè, aveva dichiarato: ''L'ultima cosa di cui il mondo ha bisogno oggi e' una guerra valutaria. Vediamo che molta volatilità è stata recentemente creata da varie dichiarazioni, e penso che semplicemente non sia utile''. Coeurè si riferiva alle dichiarazioni del segretario al Tesoro Usa Steven Mnuchin, che aveva descritto come vantaggioso un dollaro debole. Il dollaro si era indebolito immediatamente, e l'euro aveva superato quota 1,25 sulla valuta statunitense. Un euro forte riduce l'importazione dei beni e rende meno attraenti i prodotti della zona euro. Cio' contribuisce a comprimere l'inflazione, inferiore all'obiettivo del 2% della Bce da cinque anni. In seguito il presidente Usa Donald Trump aveva in parte smentito le dichiarazioni del suo ministro delle Finanze facendo calare l'euro a 1,23 dollari. Ora in molti attendono un aumento dei tassi Usa a breve. La Bce invece sta ancora comprando titoli di Stato per un valore mensile di 30 miliardi di euro, e lo fara' almeno fino alla fine di settembre. I tassi di interesse nell'area dell'euro sono da tempo a zero. Secondo le stime prevalenti, il primo rialzo dei tassi della Bce seguira' di circa un anno e mezzo la fine degli acquisti obbligazionari. Ma è l'aconomia della zona euro a stentare: A differenza degli Usa, dove e' al 4%, la disoccupazione nella zona euro e' ancora ben oltre il 9%. No, così l'euro proprio non va.