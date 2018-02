LAZIO: - MIGRANTI + TURISTI

venerdì 23 febbraio 2018ROMA - ''La gestione dell'accoglienza e' pessima nel Lazio, ho solo detto che mi preoccuperei piu' di attirare turisti. E a Roma ci sono troppi migranti, sono fuori parametro ministeriale''. Lo afferma Roberta Lombardi, candidata del M5S a governatrice del Lazio, in un'intervista al Messaggero. ''E' un ballottaggio tra me e Zingaretti, e il sistema che rappresenta. Parisi, il raccomandato milanese, puo' solo contribuire a far vincere il centrosinistra'', dice Lombardi. ''Presentero' la mia squadra di governo lunedi', su Facebook. Il mio vice sara' Devid Porrello, un consigliere regionale uscente. Avra' la delega all'Urbanistica''. Sui trasporti, Lombardi assicura che aumentera' i finanziamenti all'Atac, ''ma prima - spiega - dovro' trovare spazi di finanza, ci vorra' almeno un anno. Perche' c'e' una cosa che nessuno dice: la Regione ha 20 miliardi di euro di debiti, che vorrei rinegoziare con la banca europea degli investimenti''. Sulle ferrovie regionali, aggiunge, ''sono aperta a un modello Trenord, con una partecipazione pubblico-privata''. In tema di sanita', ''a fronte dei tagli, in questi cinque anni la spesa sanitaria e' aumentata perche' le risorse sono state spostate sul privato convenzionato, dove molte strutture a volte non sono controllate. La spesa invece va centralizzata'', dichiara Lombardi. Sull'assessore,''terro' la delega per me, visto che il commissariamento continuera' per un anno''.