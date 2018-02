ANTIFASCISTI DELINQUENTI

venerdì 23 febbraio 2018''Ancora una volta la furiosa violenza dei Centri Sociali, lo spiccato senso anti democratico e illiberale, sotto la copertura di un inaccettabile ed offensivo pretesto 'anti fascista', ha causato un grave turbamento nella citta', con il ferimento di poliziotti mediante una 'bomba carta' costituita da pezzi di metallo, 'colpevoli' di salvaguardare il diritto al rispetto delle leggi e consentire ad una forza politica di presentare liberamente i propri candidati, ma dal colore politico non gradito da questi 'campioni' di democrazia. Un corteo di delinquenti frustrati e privi di senso storico del nostro Paese che tutto rappresenta tranne l'antifascismo''. Cosi' i sindacati di polizia Siul, Sap, Siap sugli scontri provocati dai manifestanti che volevano impedire l'incontro elettorale di CasaPound. ''Un coacervo di odio, rabbia, ideologia estremista criminale che sta pervadendo il nostro Paese e che non puo' continuare ad essere impunita - proseguono i sindacati di polizia -. Lo Stato non puo' pensare che la follia di questi individui, a prescindere dalle motivazioni pseudo politiche e di qualunque pseudo ideologia si tratti, si traduca in un inevitabile teatro di guerriglia urbana per il quale occorra semplicemente rassegnarsi. La chiusura di questi covi dove si trama per aggredire violentemente lo Stato, le leggi, le forze dell'ordine deve essere immediata. E il Sindaco deve uscire dall'alibi e pretendere lo sgombero e la chiusura di questi Centri sociali ormai fuori controllo''. ''Siamo onorati della grande professionalita' che ha contraddistinto le Forze dell'ordine - concludono Siul, Sap e Siap - e grazie all'ottima organizzazione messa in campo dal Questore di Torino''.